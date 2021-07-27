Прокурор запросил 10 лет тюрьмы для экс-замминистра культуры, задержанного СГБ

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафика Байрамова.

Как сообщает Day.Az, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева было объявлено о завершении судебного следствия.

Прокурор запросил для Р.Байрамова 10 лет лишения свободы. Адвокат попросил у суда время на подготовку защитной речи.

Процесс продолжится 10 августа.

Отметим, в ходе проведенных Службой государственной безопасности расследований была получена информация о том, что заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Байрамов Рафиг Ясин оглу и Начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу, используя должностные полномочия, допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.

В ходе осмотра, проведенного Службой государственной безопасности в местах проживания Рафига Байрамова и Закира Султанова на основании решения суда от 8 мая 2020 года, были обнаружены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных должностными лицами Министерства культуры, денежные средства в различных валютах, другие имеющие значение для дела документы и материальные доказательства.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в систематическом присвоении Закиром Султановым части средств, выделяемых из государственного бюджета на проведение работ по реставрации, реконструкции и охране являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа памятников истории и культуры.

В рамках продолжающегося уголовного дела расследуется информация о превышении должностных полномочий - в обмен на материальный интерес выдаче разрешения на проведение работ по реконструкции в зданиях, отличающихся особым архитектурным стилем, и считающихся культурным наследием.

Также было установлено, что Рафиг Байрамов посредством руководителей региональных управлений Минкульта ежемесячно присваивал начисления за оформленные на имена учителей музшкол дополнительные учебные часы.

Получена информация о том, что Р.Байрамов присваивал часть государственных средств, выделенных на строительство, текущий и капитальный ремонт музыкальных школ, домов культуры, библиотек, изобразительных школ, галерей, клубов, музеев и других учреждений культуры на территории республики. Они передавались ему через руководителей региональных управлений Министерства культуры.

Решением суда в отношении привлеченного к следствию в качестве обвиняемого по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения и служебного подлога Рафика Байрамова, и привлеченного в качестве обвиняемого по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения Закира Султанова избрана мера пресечения в виде ареста.