В Баку разыскиваемый подорвал себя гранатой.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на территории "Машин базары" в поселке Бадамдар Сабаильского района столицы.

При задержании мужчина привел в действие гранату и взорвал себя. В ходе инцидента также пострадали три сотрудника полиции.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.