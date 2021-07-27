https://news.day.az/society/1365215.html Находившийся в розыске подорвал себя на авторынке, ранены полицейские
Находившийся в розыске подорвал себя на авторынке, ранены полицейские
В Баку разыскиваемый подорвал себя гранатой.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на территории "Машин базары" в поселке Бадамдар Сабаильского района столицы.
При задержании мужчина привел в действие гранату и взорвал себя. В ходе инцидента также пострадали три сотрудника полиции.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.
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