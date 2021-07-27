https://news.day.az/society/1365227.html Арендатора отеля, нарушившего правила карантина, оштрафовали на 4 000 AZN - ВИДЕО
Арендатора отеля, нарушившего правила карантина, оштрафовали на 4 000 AZN - ВИДЕО
Сотрудники Шамахинского РОВД проинспектировали места проведения свадебных церемоний.
Как передает Day.Az, по данным Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, в ходе проверок информация о свадебной церемонии, проведенной в отеле "Star" в селе Чухурюрд, не была зарегистрирована на портале icaze.e-gov.az.
Арендатор гостиницы Магсад Багиров был привлечен к административной ответственности и за нарушения был оштрафован на 4 тысячи манатов.
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