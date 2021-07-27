Вот кто сможет получить студенческий кредит - КРИТЕРИИ
Будет два вида студенческих образовательных кредитов.
Как сообщает Day.Az, это отражено в "Порядке предоставления образовательных студенческих кредитов за счет средств кредитов Образовательного студенческого кредитного фонда", утвержденном Кабинетом Министров.
Согласно документу, сюда входят социальные и стандартные виды.
Следующие студенты имеют право пользоваться социальными студенческими образовательными кредитами с первого семестра (полугодия) первого учебного года обучения:
- члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь;
- Инвалиды 3-й степени;
- лица, чьи оба родителя (в случае с одним родителем - этот человек) относятся к любой из следующих категорий:
- Инвалиды 1-й или 2-й степени;
- зарегистрированные как безработный;
- получатели трудовой пенсии по возрасту;
- получатели социальных пособий по возрасту.
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