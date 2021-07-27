Вот кто сможет получить студенческий кредит

Будет два вида студенческих образовательных кредитов.

Как сообщает Day.Az, это отражено в "Порядке предоставления образовательных студенческих кредитов за счет средств кредитов Образовательного студенческого кредитного фонда", утвержденном Кабинетом Министров.

Согласно документу, сюда входят социальные и стандартные виды.

Следующие студенты имеют право пользоваться социальными студенческими образовательными кредитами с первого семестра (полугодия) первого учебного года обучения:

- члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь;

- Инвалиды 3-й степени;

- лица, чьи оба родителя (в случае с одним родителем - этот человек) относятся к любой из следующих категорий:

- Инвалиды 1-й или 2-й степени;

- зарегистрированные как безработный;

- получатели трудовой пенсии по возрасту;

- получатели социальных пособий по возрасту.