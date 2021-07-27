Агентство Азербайджана по разминированию о состоянии подорвавшегося на мине сотрудника

27 июля 2021 года сотрудник Агентства по разминированию Насиров Бахруз Тапдыг оглу, 1979 года рождения, выполняя служебные обязанности на территории освобожденного от оккупации Джебраильского района, подорвался на противопехотной мине, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

Согласно информации, благодаря специальной защитной экипировке Насирову удалось избежать тяжелых ранений и после медицинского осмотра он был отпущен домой.

"Учитывая высокий уровень загрязнения освобожденных территорий минами и взрывными устройствами, еще раз призываем граждан не посещать эти территории без специального разрешения", - говорится в сообщении.