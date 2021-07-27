https://news.day.az/society/1365269.html Жуткое ДТП в Азербайджане, пострадали 7 человек
Жуткое ДТП в Азербайджане, пострадали 7 человек
В Гахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 7 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Евлах-Загатала-граница с Грузией на территории села Гарабалдыр. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 7 человек, в том числе и один ребенок.
Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Гахского района. Ребенок был направлен на обследование в Шекинскую центральную районную больницу.
Ведется расследование.
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