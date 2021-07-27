В Гахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 7 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на дороге Евлах-Загатала-граница с Грузией на территории села Гарабалдыр. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 7 человек, в том числе и один ребенок.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Гахского района. Ребенок был направлен на обследование в Шекинскую центральную районную больницу.

Ведется расследование.