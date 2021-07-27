Хорошая новость для водителей в Азербайджане

С целью усовершенствования процедурных правил в сфере перевозок автомобильным транспортом упрощена процедура выдачи "знака отличия", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По новым правилам, лицо, занимающееся деятельностью в этой сфере, должно обратиться в центры транспортного обслуживания региональных автовокзалов, включая Бакинский международный автовокзальный комплекс, где предоставляется информация о механизме выполнения процедуры. Следует заполнить бланк заявления в центре услуг "Şəbəkə" ("Azərpoçt") на первом этаже Бакинского международного автовокзального комплекса или же в соответствующих отделениях "Azərpoçt" других городов и регионов республики. Затем налогоплательщик должен предоставить свидетельство на транспортное средство, и после оплаты налога, предусмотренного для услуг по оказываемым перевозкам, он получит "знак отличия". В завершение процедуры транспортное средство проходит визуальный техосмотр в Центре технической диагностики на территории автовокзала. После заверения соответствующих документов о результатах техосмотра налогоплательщик получает разрешение выехать в рейс. В целом вся процедура занимает 40 минут, а не 2 рабочих дня, как раньше.