Завтра в Баку будет теплее

Завтра утром и ночью в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди, порывистый северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем - 27-30, в Баку ночью - 21-23, днем - 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов.

В регионах Азербайджана завтра местами пройдут грозовые дожди, в северных и западных районах ожидаются ливни, град. Умеренный западный ветер днем сменится восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 27-32, в горах ночью - 9-14, днем - 15-20 градусов тепла.