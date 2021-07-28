https://news.day.az/society/1365542.html Опубликованы правильные ответы на вопросы экзаменов в Азербайджане в I и IV группах специальностей
I группа специальностей (азербайджанский сектор обучения);
Опубликованы правильные ответы на вопросы экзаменов в Азербайджане в I и IV группах специальностей
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана опубликовал правильные ответы на вопросы, использованные в ходе приемных экзаменов в I и IV группах специальностей, передает в среду Day.Az.
Результаты экзаменов будут оглашены в течение ближайших двух недель.
I группа специальностей (азербайджанский сектор обучения);
I группа специальностей (русский сектор);
IV группа специальностей (азербайджанский сектор);
IV группа специальностей (русский сектор).
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