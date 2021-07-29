https://news.day.az/society/1365654.html В Азербайджане почти 2 тыс. человек не допустили на свадьбы
В Азербайджане почти 2 тыс. человек не допустили на свадьбы
В Азербайджане почти две тысячи человек не допустили к участию в свадебных торжествах, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство внутренних дел.
28 июля сотрудники МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при министерстве экономики провели мониторинг 294 свадебных торжеств в Баку и на территории страны.
Мониторинги охватили 213 домов торжеств и 81 частный дом. В результате 1 977 человек не были допущены к участию в свадебных торжествах из-за отсутствия COVID-паспортов.
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