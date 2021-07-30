Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами ожидается кратковременный дождь, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 28-33, в Баку ночью - 23-25, днем - 31-33 градуса тепла. Ветер юго-восточный.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидаются переменные грозовые дожди, местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 20-24, днем - 31-36, в горах ночью - 7-12, днем - 13-18 градусов тепла.