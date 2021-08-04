ДТП в Шамахы, пострадали четыре человека

В Шамахинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вечером 3 августа в Шамахы в результате столкновения легкового автомобиля марки "ВАЗ 2107" (56-BH-807) и автомобиля марки "ВАЗ 21011" (10-GR-201) пострадали 4 человека. Раненые доставлены в Шамахинскую центральную районную больницу.

По данному факту отделом полиции Шамахинского района проводится расследование.