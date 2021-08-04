Сегодня пройдет I этап вступительного экзамена в резидентуру

4 августа Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) будет проведен первый этап вступительного экзамена в резидентуру (вторая попытка; оценка знаний по базовым предметам).

Экзамены, которые пройдут в Баку и Нахчыване, начнутся в 10:00. Режим пропуска завершится в 09:45. Прибывшие после этого участники не допускаются в здание экзамена. Для участия во второй попытке первого этапа вступительного экзамена в резидентуру зарегистрировались 966 кандидатов.

Участникам следует зайти на сайт ГЭЦ и распечатать пропускной экзаменационный лист. Вместе с пропускным листом им предоставляется "памятка", где содержатся важные рекомендации по процессу сдачи экзамена, правила, которым они должны следовать, и другая необходимая информация.

Участники должны прибыть в здание экзамена в указанное в пропускном листе время.

Им необходимо иметь при себе следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность;

- пропускной экзаменационный лист;

- "Декларация о состоянии здоровья участника экзамена" (распечатывается вместе с пропускным листом с сайта ГЭЦ и подписывается кандидатом. Декларацию следует сдать контролеру).

В соответствии с мерами предосторожности, связанных с инфекцией COVID-19, в экзаменационные помещения будет разрешено входить только в медицинской маске, а температура тела участников будет проверяться с помощью дистанционных электронных термометров, также будут использоваться необходимые дезинфицирующие средства. В экзаменационных залах кандидаты будут рассажены на необходимом отдалении друг от друга.