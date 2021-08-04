https://news.day.az/society/1367246.html МЧС распространило видеокадры тушения пожаров и спасения людей - ВИДЕО
МЧС распространило видеокадры тушения пожаров и спасения людей - ВИДЕО
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) продолжает свою деятельность в направлении выполнения возложенных на него задач, в том числе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию министерства "112", за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 86 случаям возникновения пожара и 9 случаям нахождения в беспомощном состоянии. В результате принятых мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены люди.
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