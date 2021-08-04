Продолжается операция по тушению пожара в лесополосе в Ярдымлы

Меры по тушению пожара, произошедшего в лесной полосе в горной местности со сложным рельефом вблизи села Хонуба Ярдымлинского района, продолжаются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, по предварительным оценкам, сгорело около 30 гектаров территории.

В настоящее время активные очаги возгорания занимают площадь около 1 га. К тушению пожара привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Южного регионального центра, 1 вертолет авиационного отряда МЧС, а также сотрудники центра лесного хозяйства и регионального управления Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Так как пожар происходит в высокогорной местности со сложным рельефом, то при тушении пожара используется в основном ручной труд.

МЧС в очередной раз обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности на фоне повышения температуры воздуха в предстоящие дни.