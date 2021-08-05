Завтра в Баку будет 39-градусная жара
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северо-западный ветер днем сменится на южный, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-27, днем - 34-39, местами - 40, в Баку ночью - 25-27, днем - 37-39 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65, днем - 25-30 процентов.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27, на южных - (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28 градусов тепла.
В регионах Азербайджана без осадков, утром местами туман, ветер восточный.
Температура воздуха составит ночью - 21-26, днем - 36-41, местами - 42, в горах ночью - 15-20, днем - 25-30 градусов тепла.
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