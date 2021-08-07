Главный педиатр Азербайджана о вакцинации от COVID-19 детей

В будущем к вакцинации от коронавируса могут быть привлечены и дети.

Как передает Day.Az, об этом сказал главный педиатр минздрава Азербайджана Эркин Рагимов.

По его словам, в настоящее время лучший способ защититься от коронавируса, включая штамм "Дельта", заключается в вакцинации.

"К сожалению, детей пока не вакцинируют. Поэтому лучший способ защитить детей - вакцинировать всех взрослых. Некоторые люди могут заразиться коронавирусом и после вакцинации, так как ни один препарат не защищает от инфицирования на 100 процентов. Однако научно доказано, что после вакцинации болезнь протекает в легкой форме и на 95 процентов меньше вероятность осложнений. Доказано, что умирают от вируса именно не прошедшие вакцинацию", - сказал Рагимов.

Главный педиатр подчеркнул важность вакцинации 70-80 процентов населения.

"Если онкобольные и люди с рядом других заболеваний не могут пройти вакцинацию, то препарат должны получить мы, тем самым защитив их от инфицирования", - сказал он.