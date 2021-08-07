Завтра в Баку будет 40-градусная жара

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, южный ветер, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-28, днем - 37-39, местами - 40-41, в Баку ночью - 26-28, днем - 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65, днем - 25-30 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28, на южных - (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 28-29 градусов.

Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром в горах туман, восточный ветер. Температура воздуха составит ночью - 22-27, днем - 35-40, местами - 41-43, в горах ночью - 16-21, днем - 27-32 градуса тепла.