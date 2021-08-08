https://news.day.az/society/1368318.html Тяжелое ДТП в Уджаре, много пострадавших
Тяжелое ДТП в Уджаре, много пострадавших
В результате аварии в Уджаре пострадали пять человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня днем в селе Баркушад Уджарского района.
Легковой автомобиль марки "ВАЗ 21011" столкнулся с микроавтобусом "Mercedes Vito".
В результате аварии жители Уджарского района - Ханкиши Сархан оглу Фарзалиев (1959 г.р.), Чингиз Дадаш оглу Магеррамов (1980 г.р.), Гатиба Гуддасар гызы Магеррамова (1956 г.р.), Жаля Чингиз гызы Магеррамова (2002 г.р.) и Лала Дадаш гызы Магеррамова (1979 г.р.) были госпитализированы в Уджарскую центральную районную больницу с различными травмами. По факту проводится расследование.
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