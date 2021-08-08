В результате аварии в Уджаре пострадали пять человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня днем в селе Баркушад Уджарского района.

Легковой автомобиль марки "ВАЗ 21011" столкнулся с микроавтобусом "Mercedes Vito".

В результате аварии жители Уджарского района - Ханкиши Сархан оглу Фарзалиев (1959 г.р.), Чингиз Дадаш оглу Магеррамов (1980 г.р.), Гатиба Гуддасар гызы Магеррамова (1956 г.р.), Жаля Чингиз гызы Магеррамова (2002 г.р.) и Лала Дадаш гызы Магеррамова (1979 г.р.) были госпитализированы в Уджарскую центральную районную больницу с различными травмами. По факту проводится расследование.