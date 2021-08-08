В Гяндже задержан мужчина, пытавшийся продать оружие

В Гяндже задержан человек, пытавшийся продать оружие.

Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Кяпязского района, по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия был задержан ранее судимый житель города Расим Гасымов. В ходе обыска при нем было обнаружено и изъято годное для стрельбы ружье калибра 16 мм с обрезанными стволом и прикладом. Задержанный сообщил, что оружие досталось ему по наследству от деда, и он хотел продать ружье.

Изъятые вещественные доказательства отправлены на экспертизу, по факту проводится расследование.