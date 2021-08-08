https://news.day.az/society/1368357.html В Азербайджане за сутки выявлены 1 220 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 358 человек
В Азербайджане за сутки выявлены 1 220 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 358 человек
В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 220 случаев заражения коронавирусом, 358 человек выздоровели, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
От последствий коронавируса за последние 24 часа в республике скончались семь человек.
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