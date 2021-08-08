В Азербайджане за сутки выявлены 1 220 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 358 человек

В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 220 случаев заражения коронавирусом, 358 человек выздоровели, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

От последствий коронавируса за последние 24 часа в республике скончались семь человек.