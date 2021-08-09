В Азербайджане возобновлены переводы учащихся

Сегодня с 11: 00 возобновляется процесс электронного перевода учащихся, обучающихся в дошкольных группах и в других классах, за исключением I и X классов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, процесс перевода студентов осуществляется через портал www.sy.edu.az.

Со следующего учебного года перевод учащихся общеобразовательных учреждений Нахчыванской Автономной Республики по всей стране также будет осуществляться в электронном виде через указанный портал.

Отметим, что электронизация переводов служит уменьшению дистанции между школой и родителем и более прозрачной организации контакта родителя с образовательным учреждением.