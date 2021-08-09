https://news.day.az/society/1368376.html В Баку сгорели три автомобиля
В Баку сгорели три автомобиля
В Бинагадинском районе Баку частично сгорел аварийный грузовой автомобиль марки Ford.
Как сообщили Day.Az в МЧС, из-за высокой температуры расплавились некоторые части прилегающих к нему другого грузового автомобиля марки "Мерседес" и легкового автомобиля Jeep.
Остальные автомобили защищены от огня.
В селе Чайлы Билясуварского района сгорели воспламеняющиеся части легкового автомобиля марки ВАЗ. Близлежащие деревья защищены от огня.
Оба пожара были потушены подразделениями пожарной охраны.
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