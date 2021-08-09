В Баку сгорели три автомобиля

В Бинагадинском районе Баку частично сгорел аварийный грузовой автомобиль марки Ford.

Как сообщили Day.Az в МЧС, из-за высокой температуры расплавились некоторые части прилегающих к нему другого грузового автомобиля марки "Мерседес" и легкового автомобиля Jeep.

Остальные автомобили защищены от огня.

В селе Чайлы Билясуварского района сгорели воспламеняющиеся части легкового автомобиля марки ВАЗ. Близлежащие деревья защищены от огня.

Оба пожара были потушены подразделениями пожарной охраны.