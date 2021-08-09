За сутки на свадьбах оштрафовали более 200 человек

7 и 8 августа сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 653 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате мониторингов за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 203 человека были оштрафованы в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, в отношении 2 лиц возбуждены уголовные дела.

5395 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.