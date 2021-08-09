Пожар в Агсу потушен

Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гагали Агсуинского района, потушен.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в тушении принимали участие соответствующие пожарно-спасательные силы МЧС и вертолет авиационного отряда. В результате пожара на площади 300 гектаров сгорели сухая трава и кустарники.