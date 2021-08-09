https://news.day.az/society/1368404.html Пожар в Агсу потушен - ВИДЕО
Пожар в Агсу потушен - ВИДЕО
Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гагали Агсуинского района, потушен.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в тушении принимали участие соответствующие пожарно-спасательные силы МЧС и вертолет авиационного отряда. В результате пожара на площади 300 гектаров сгорели сухая трава и кустарники.
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