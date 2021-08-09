Начинается суд над арестованными сотрудниками Главного таможенного управления Баку

Генпрокуратура завершила предварительное расследование по уголовным делам лиц, задержанных в ходе операции, проведенной в Главном таможенном управлении Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, материалы уголовного дела в отношении обвиняемых направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Уголовное дело передано в производство судьи Али Мамедова.

Подготовительное заседание суда назначено на 20 августа.

Отметим, что на основании информации, полученной 30 марта 2021 г. из Государственного таможенного комитета, Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре были проведены предварительная проверка и оперативно-розыскные мероприятия. В результате были выявлены основания для подозрения в том, что начальник отдела особых таможенных процедур Главного таможенного управления Баку Айдын Эйлазов, главные инспекторы отдела таможенных процедур и выплат того же структурного подразделения Эльмар Мирзоев и Эмин Халилов, работавший инспектором на таможенном посту "İpək Yolu" Мирага Агаев, директор ООО "Global Broker" и специалист по таможенным делам в ООО "D2D Logistics" Джейхун Шабанов взамен на ускорение пропуска импортированных товаров через таможенный контроль, а также создание условий для пропуска товаров без уплаты в бюджет потребовали и получили в качестве взятки денежные средства в различных суммах.

В связи с этим 17 мая 2021 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 УК Азербайджана.

На основании собранных доказательств Эльмар Мирзоев, Эмин Халилов, Мирага Агаев, Джейхун Шабанов и Айдын Эйлазов были задержаны в качестве подозреваемых.