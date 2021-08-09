https://news.day.az/society/1368415.html Более 11 тысяч абитуриентов сдадут экзамены 11 августа
Более 11 тысяч абитуриентов сдадут экзамены 11 августа
Государственный экзаменационный центр проведет очередные экзамены 11 августа.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены сдадут выпускники 9-х классов.
Экзамены начинаются в 10.00.
За 15 минут до начала экзаменов - в 09.45-заканчивается режим пропуска. Опоздавшие не будут допущены на экзамен.
Всего на экзаменах ожидается участие 11552 абитуриентов.
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