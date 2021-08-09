Более 11 тысяч абитуриентов сдадут экзамены 11 августа

Государственный экзаменационный центр проведет очередные экзамены 11 августа.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены сдадут выпускники 9-х классов.

Экзамены начинаются в 10.00.

За 15 минут до начала экзаменов - в 09.45-заканчивается режим пропуска. Опоздавшие не будут допущены на экзамен.

Всего на экзаменах ожидается участие 11552 абитуриентов.