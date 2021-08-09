https://news.day.az/society/1368451.html В Баку мужчину ранили ножом
В Баку мужчину ранили ножом
Мужчина получил ножевое ранение в Гарадагском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, инцидент был зарегистрирован по адресу Парк Гобу, 2.
Неизвестный мужчина нанес ножевые ранения Ализаде Саддаму Джахангир оглу 1991 года рождения. Он был госпитализирован с колото-резаными ранами левой части грудной клетки.
По данному факту в Гарадагском районном управлении полиции проводится расследование.
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