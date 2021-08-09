В Баку мужчину ранили ножом

Мужчина получил ножевое ранение в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зарегистрирован по адресу Парк Гобу, 2.

Неизвестный мужчина нанес ножевые ранения Ализаде Саддаму Джахангир оглу 1991 года рождения. Он был госпитализирован с колото-резаными ранами левой части грудной клетки.

По данному факту в Гарадагском районном управлении полиции проводится расследование.