Продлен срок ареста бывшего руководителя ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление о продлении меры пресечения в отношении бывшего председателя правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, представление было удовлетворено, срок ареста Видади Мурадова продлен на 3 месяца.

Напомним, в Генеральной прокуратуре, в результате проведенных следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что в период с 9 декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года Видади Мурадов в предварительном сговоре с другими лицами перечислил на банковские счета нескольких юридических лиц денежные средства на сумму 3 млн 435 тыс. манатов путем заключения формальных договоров с целью покупки пряжи для производства ковров ОАО "Азерхалча" и присвоил часть этой суммы, обналичив 1 млн 149 тыс. манатов.

9 января 2021 года Мурадову Видади Айдын оглу были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (Присвоение или растрата, с причинением значительного ущерба), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями), и 313 (Служебный подлог) УК Азербайджанской Республики. В отношении него решением районного суда была избрана мера пресечения в виде ареста.