Погиб офицер азербайджанской армии

Утром 9 августа в ходе учений с боевой стрельбой на полигоне учебно-тренировочного центра Азербайджанской Армии произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az, погиб лейтенант Бабаев Ильгар Руфат оглу. Причины происшествия выясняются.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования членам семьи и близким погибшего военнослужащего.