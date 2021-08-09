https://news.day.az/society/1368489.html Погиб офицер азербайджанской армии
Погиб офицер азербайджанской армии
Утром 9 августа в ходе учений с боевой стрельбой на полигоне учебно-тренировочного центра Азербайджанской Армии произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az, погиб лейтенант Бабаев Ильгар Руфат оглу. Причины происшествия выясняются.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования членам семьи и близким погибшего военнослужащего.
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