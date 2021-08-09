Как повысить иммунитет для защиты от COVID-19?

Рекомендую гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, по истечении шести месяцев получить третью дозу препарата, чтобы укрепить свою иммунную систему против возможной очередной волны COVID-19 этой осенью.

Об этом сказал в понедельник Trend заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов, передает Day.Az.

По его словам, рост инфицирования коронавирусом этим летом как в Азербайджане, так и во всем мире заставляет нас быть более осторожными.

Он отметил, что, в частности, осенью нам могут угрожать новые штаммы коронавируса.

"Предотвратить потенциальную угрозу можно путем своевременной вакцинации. Даже если мы заразимся COVID-19 после вакцинации, то третья доза вакцины, введенная через шесть месяцев после второй, поможет значительно снизить масштабы заражения в будущем и минимизировать угрозу летального исхода.

Рекомендую людям, прошедшим вакцинацию, по истечении шести месяцев получить третью дозу препарата, чтобы укрепить свою иммунную систему против возможной очередной волны коронавируса этой осенью", - сказал Махмудов.