В настоящее время в Управлении мусульман Кавказа (УМК) обсуждаются условия в связи с совершением умры (малый хадж), которые были обнародованы соответствующим ведомством Саудовской Аравии.

Как сообщили в понедельник Trend в УМК, условия соответствуют требованиям пандемии, передает Day.Az.

"Совершить умру могут совершеннолетние граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson. Однако в будущем [в Саудовской Аравии] могут быть одобрены и вакцины Sinovac и Sinopharm. Кроме того, отправляющиеся в Саудовскую Аравию в малый хадж будут сдавать там тест на коронавирус", - сообщили в управлении.

Как отметили в УМК, после подробного обсуждения этих условий будет принято соответствующее решение.