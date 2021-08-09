https://news.day.az/society/1368568.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 511 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 271, вторую дозу получили 240 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 5 418 754, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 160 755, вторую дозу получили 2 257 999 человек.
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