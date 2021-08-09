Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 511 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 271, вторую дозу получили 240 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 5 418 754, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 160 755, вторую дозу получили 2 257 999 человек.