Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-восточный ветер, днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 25-28° тепла, днем - 34-38° тепла, в Баку ночью- 2 6-28° тепла, днем - 36-38° тепла. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 %, днем-45-50%.

На абшеронских пляжах северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28° тепла, на южных (Туркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 28-29° тепла.

Медико-метеорологический прогноз

11 августа на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Восточный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 23-27° тепла, днем 35-40°, местами 41° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 25-30° тепла.