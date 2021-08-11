https://news.day.az/society/1368920.html Продлен срок регистрации суббакалавров, желающих поступить в университеты - ДАТА
Продлен срок регистрации суббакалавров, желающих поступить в университеты - ДАТА
Продлен срок регистрации суббакалавров, желающих поступить в высшие учебные заведения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, прием заявлений суббакалавров в связи с зачислением студентов в высшие учебные заведения осуществляется на сайте с 8 июля и должен был продолжиться до 23:59 10 августа. Однако срок регистрации был продлен до 23:59 16 августа.
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