Продлен срок регистрации суббакалавров, желающих поступить в университеты

Продлен срок регистрации суббакалавров, желающих поступить в высшие учебные заведения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, прием заявлений суббакалавров в связи с зачислением студентов в высшие учебные заведения осуществляется на сайте с 8 июля и должен был продолжиться до 23:59 10 августа. Однако срок регистрации был продлен до 23:59 16 августа.