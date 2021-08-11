Названы самые популярные имена новорожденных в этом году

Названы самые популярные имена новорожденных в мае.

Как сообщает Day.Az, начальник службы реестра актов гражданского состояния Рейхана Керимова на онлайн-брифинге на тему "Услуги юстиции: Регистрация и деятельность нотариальных органов" сказала, что в этом году самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков были Гусейн, Али, Юсиф, Угур и Мухаммед, а среди новорожденных девочек - Захра, Зейнаб, Мелек, Фатима и Марьям.