Если не принять меры, то с сентября в Азербайджане вновь будут фиксироваться высокие показатели суточного инфицирования COVID-19.

Как передает Day.Az, об этом сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, ВОЗ ожидала, что после смягчения ограничений люди несколько расслабятся в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, что приведет к росту числа зараженных.

"Во всем мире так и произошло. Известно, что чем жестче меры, тем меньше число инфицированных. А чем больше масштабы смягчения, тем выше показатель инфицированных. Это означает, что пандемия не закончилась. Однако нельзя постоянно держать людей под прессингом, поскольку у этого вопроса есть экономические, социальные, психологические и другие аспекты.

Правительства стран мира, в том числе и Азербайджана, решили ослабить некоторые ограничения, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Но в последнее время наблюдается стремительный рост инфицирования коронавирусом. Так, число инфицированных выросло приблизительно в 10 раз. Если этот показатель в Азербайджане иногда выражался двухзначными цифрами, то теперь он превышает одну тысячу. В стране ежедневно проводится около 10 тысяч тестов на COVID-19. Из них доля позитивных результатов выросла с двух до 13 процентов", - сказала Харманджи.

В числе достижений Азербайджана в период пандемии можно назвать создание очень хороших лабораторий, отметила глава представительства.

"Лабораторные исследования подтвердили наличие в Азербайджане штамма "Дельта" коронавируса. В то же время растет число инфицированных. Если не принять меры, то с сентября мы вновь будем фиксировать высокие показатели суточного заражения COVID-19. Нужно отметить, что температура воздуха никак не влияет на распространение коронавируса. Но по мере наступления холодной погоды осенью люди будут больше времени проводить в закрытых помещениях и реже их проветривать. Не секрет, что все это приведет к росту инфицирования коронавирусом", - добавила Харманджи.