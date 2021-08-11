Завтра в Баку будет 40 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 12 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 25-28, днем - 37-39, местами 40-41 градус тепла, в Баку ночью - 26-28, днем - 38-40 градусов тепла. Атмосферное давление будет 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем - 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 27-28 градусов тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 28-29 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз:

12-14 августа на Абшеронском полуострове преобладание слабых ветров и застойная погода на фоне жары в отдельные часы дня неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но днем в некоторых горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 23-26, днем - 36-41, местами 42 градуса тепла, в горах ночью - 16-21, днем - 26-31 градус тепла.

11-14 августа на территории страны сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове 37-40, местами 41-42 градуса тепла, в районах республики 35-40 градусов тепла, местами в Нахчыванской АР и центральных районах воздух прогреется до 42-43 градусов.