Глава Центра отдыха "Атлант" арестован

В Хачмазе за нарушение карантинных правил арестован руководитель Центра отдыха и развлечений "Атлант".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе очередной проверки были выявлены грубые нарушения противоэпидемического карантинного режима в центре отдыха и развлечений "Атлант", расположенном в поселке Набрань Хачмазского района. В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий были выявлены и задержаны руководители центра Таир Гадашев, его родственник Азер Гадашев, а также служебный персонал, создавший условия для нарушения карантинных правил.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического,санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса. Один из руководителей Центра отдыха и развлечений "Атлант" Азер Гадашев арестован.

В его отношении в Наримановском районном суде избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении других задержанных были приняты меры по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, и каждый из них был оштрафован.

Следствие продолжается.