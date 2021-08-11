Зараженных коронавирусом в Азербайджане стало больше из-за свадеб

"За последние 1-2 недели наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. Мы считаем, что основной причиной этого стало проведение свадеб, торжеств. Несмотря на то, что эти церемонии проводятся в рамках определенных правил и с учетом противоэпидемических мер, число контактов между людьми со свадьбами, торжественными церемониями возросло".

Об этом АПА сообщил заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института профилактики TƏBİB Акиф Гурбанов, передает Day.Az.

По его словам, это было ожидаемо:

"Но мы должны стараться, чтобы число инфекций не было критичным, чтобы наша система здравоохранения, больницы не были перегружены. Если система здравоохранения перегружена, то могут последовать очередные ограничения. Поэтому мы все должны соблюдать правила защиты от коронавируса. В последнее время люди "расслабились", некоторые пренебрегают масками, не соблюдают дистанцию, не следят за гигиеной рук. Все это приводит к росту инфицирования. Существует только два способа предотвратить вирус - защита и вакцинация".