Кому в первую очередь рекомендуется сделать третью дозу прививки?

"Иммунная система, сформированная у людей, получивших две дозы вакцины, со временем постепенно ослабевает, антител становится меньше. Такое происходит у людей со слабой иммунной системой".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал главный инфекционист Минздрава Таяр Эйвазов.

По его словам, третья доза направлена на увеличение количества образующихся антител:

"Люди, которые должны быть вакцинированы третьей дозой в первую очередь, - это медицинские работники, особенно врачи, которые борются с COVID, а затем люди старше 60 лет, чья иммунная система ослаблена из-за определенных заболеваний. Для этой категории лиц третья доза не является обязательной, она просто рекомендуется. Здоровье человека является приоритетом для государства. В России, Турции, Израиле и ряде стран применяют эту практику".