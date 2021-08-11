Кому будут выданы сертификаты с противопоказаниями?

"Сертификаты с противопоказаниями будут выдаваться в основном лицам старше 18 лет, адекватно тяжело реагирующим на любые компоненты вакцинации, находящимся на стадиях беременности и кормления. Это строгие противопоказания".

Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире в "İnstagram" Министерства здравоохранения сказал главный инфекционист Таяр Эйвазов.

Он добавил, что есть и лица с относительными противопоказаниями, они могут возникнуть в период обострения заболеваний определенных систем и органов:

"Этот человек может быть повторно вакцинирован после острого заболевания. В то же время, сертификат с противопоказаниями может быть выдан и в период обострения таких хронических заболеваний, как сахарный диабет и онкологическое заболевание. Решение об этом примут комиссии, но они еще не приступили к работе в полном объеме. Наверное, в зависимости от состояния больного, противопоказания будут временными. Наверное, после улучшения самочувствия эти лица могут быть повторно вакцинированы. Не думаю, что будет применен окончательный запрет".