https://news.day.az/society/1369043.html В Баку начался пожар на открытой местности
В Баку начался пожар на открытой местности
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что недалеко от улицы Ашуга Алескера в Хатаинском районе Баку на открытой местности начался пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
По предварительной информации, на открытой местности горят кустарники.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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