В Баку начался пожар на открытой местности

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что недалеко от улицы Ашуга Алескера в Хатаинском районе Баку на открытой местности начался пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

По предварительной информации, на открытой местности горят кустарники.

Дополнительная информация будет предоставлена.