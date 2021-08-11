Названы требования к местам проведения торжеств.

Как сообщает Day.Az, это отражено в "Методических указаниях по управлению коронавирусной инфекцией (COVID-19) на праздничных церемониях", утвержденных заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Республики.

Согласно документу, требования к местам проведения праздничных торжеств следующие:

- переопределение вместимости гостей в каждом зале в соответствии с площадью мест проведения торжеств и установленными "Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях общественного питания", а также разрешение на проведение торжеств в соответствии с этой вместимостью и максимально допустимым количеством гостей;

- возможность работы мест проведения торжеств до 00:00;

- размещение вывесок на входах в помещения и в залах, отражающих требования к гигиене, соблюдению социальной дистанции и другие вопросы;

- размещение на входах, местах общего пользования и санитарных узлах дозаторов, предназначенных для дезинфекции рук, наличие антисептических растворов для рук на столах;

- измерение сотрудниками у входов температуры гостей бесконтактными термометрами, и недопуск гостей с температурой;

- особое внимание к уборке и дезинфекции, регулярная уборка мест общего пользования, полная дезинфекция и вентиляция залов после мероприятия;

- соблюдение правил гигиены обслуживающим персоналом, недопуск к работе сотрудников, которые чувствуют симптомы, характерные для COVID-19 (озноб, сухой кашель, одышка, диарея и т. д. );

- деятельность обслуживающего персонала в том же составе в режиме сменной работы;

- соблюдение на кухнях мест проведения праздничных мероприятий правил, установленных в "Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях общественного питания";

- на торжественной церемонии обслуживающий персонал (за исключением музыкантов) должен пользоваться медицинскими масками, перчатками и другими средствами индивидуальной защиты.