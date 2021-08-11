Обнародован порядок организации свадебных торжеств на 50 и 150 человек в Азербайджане

Проведение праздничных церемоний с участием до 50 человек в Азербайджане регулируется "Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях общественного питания".

Как сообщает Day.Az, это отражено в "Методических указаниях по управлению коронавирусной инфекцией (COVID-19) на праздничных церемониях", утвержденных заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Республики.

- Церемонии должны проводиться с учетом определенных условий. В церемониях разрешается участие от 50 до 150 человек. Лица старше 18 лет допускаются только при наличии подтверждающего вакцинацию документа (далее -паспорт COVID-19) либо сертификата об иммунитете после выздоровления от COVID-19. Для гостей, участвующих в торжественных церемониях, отменяется требование обязательного использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей.

- Не менее 80 процентов работников (включая временно привлеченных работников), работающих в местах, где применяется требование в связи с паспортом COVID-19, должны иметь COVID-паспорта.

- В местах проведения праздничных мероприятий не менее 80 процентов работников должны быть привиты от COVID-19 первой дозой или иметь сертификат иммунитета против COVID19, а с 1 августа 2021 года-паспорт COVID-19.

- Следует напоминать в пригласительных о необходимости вакцинации от коронавируса либо отправлять гостям листы с напоминанем об установленных требованиях;

- Владельцы помещений или предприятий, где проводится праздничное мероприятие, должны разместить на соответствующем портале (icaze.e-gov.az ) информацию о функционирующих в пределах данного объекта банкетных залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников). Портал активирован с 26 июня 2021 года.

- Владелец помещения или предприятия, где проводится праздничная церемония, обязан предоставить информацию на портале icaze.e-gov.az о функционирующих в пределах данного объекта банкетных залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников), а также о дате проведения, времени начала и окончания (не позднее 00:00), количестве гостей не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения праздничной церемонии.

- В связи с соблюдением требований особого карантинного режима при организации и проведении праздничных мероприятий между организатором торжества и владельцем места проведения торжества должно быть подписано заявление об обоюдной ответственности по форме, предусмотренной в приложении к настоящему постановлению, и внесено владельцем места проведения торжества в портал icaze.e-gov.az.

- Предоставление лицами, приглашенными на торжество, электронной или печатной копии паспорта COVID-19, загруженного через мобильное приложение e-Tabib;

- В целях обеспечения эффективности во время мониторинга сотрудники, имеющие паспорт COVID-19, должны носить с собой копию паспорта (в мобильном приложении e-Tabib или распечатанную копию и другие формы);

Необходимо проводить ежедневные мониторинги с целью контроля выполнения требований.