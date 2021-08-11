Населению следует отдавать предпочтение вакцинации для выработки иммунитета от COVID-19

В рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса Азербайджан своевременно и надлежащим образом реализовал все меры, осуществленные передовыми странами мира. В прошлом году, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса. На тот момент в 114 странах было зарегистрировано 118 000 случаев заражения, и ежедневно выявлялось около 5 000 новых случаев.

После этого Президент Азербайджана Ильхам Алиев немедленно взял этот вопрос под контроль и подписал распоряжение о принятии необходимых медицинских, технических и социально-экономических мер. В результате в стране за короткий период была создана совершенная инфраструктура здравоохранения для борьбы с коронавирусом COVİD-19. Новые предприятия начали выпускать средства защиты, маски, спецодежду и дезинфицирующие средства, были применены методы диагностики и лечения, используемые передовыми странами в борьбе с коронавирусом. Вместе с тем Азербайджан в рамках тесного сотрудничества с ВОЗ пожертвовал организации 10 миллионов долларов в целях поддержки борьбы с коронавирусом, а также направил гуманитарную помощь более чем 30 странам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев.

По его словам, в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения по инициативе Президента Ильхама Алиева дважды созывалась специальная сессия ООН по коронавирусу.

"Выступая на мероприятиях, глава государства отмечал, что борьба с пандемией является важным и значимым вопросом для человечества, и рекомендовал объединить все усилия. Президент Ильхам Алиев также проявил решимость в вопросе производства вакцин, которые играют ключевую роль в этой затянувшейся сложной борьбе, и выступил с инициативой предотвратить в мире монополию в связи с вакцинами. Суть инициативы заключалась в том, чтобы добиться справедливого распределения в этой области, обеспечить доставку вакцин в бедные страны", - сказал Гулиев.

Депутат подчеркнул, что Азербайджан - одна из первых стран в мире, где началась вакцинация.

"В Азербайджане широко используются различные вакцины. Хотя принятые меры, в том числе карантинные, дали положительные результаты, после наблюдающейся в последнее время новой волны коронавируса, в частности обнаружения штамма "дельта" в соседних странах, а затем и в Азербайджане, требуется осуществление более серьезных шагов. Опыт прошедшего года показал, что длительный строгий карантинный режим оказывает негативное влияние на общество и государство, как в социально-экономическом, так и в психологическом плане.

Поэтому наилучшим вариантом является расширение охвата вакцинации. В настоящее время количество примененных доз вакцины по стране составляет 5 478 042, при этом первую дозу вакцины получили 3 200 107, вторую - 2 277 935 человек. Таким образом, еще не все граждане привились, а это грозит стремительным распространением болезни, в частности штамма "Дельта". Хотя, с одной стороны, смягчение карантинного режима, включая восстановление межрайонных поездок, разрешение на проведение свадебных церемоний, открытие ресторанов, кафе, предприятий общественного питания, тренажерных залов, сняло социальную и психологическую напряженность среди населения, с другой - это привело к увеличению числа новых случаев инфицирования.

Статистика последних дней вызывает у нас серьезную озабоченность. Растет и количество инфицированных, и число летальных исходов. Отделения интенсивной терапии переполнены тяжелобольными пациентами, что создает угрозу увеличения числа смертей в будущем. Несомненно, для предотвращения дальнейшего обострения ситуации в первую очередь нужно предпринять шаги, стимулирующие население к вакцинации. Превышение 1000 случаев заражения в сутки говорит о том, что нам необходимо частично ужесточить карантинный режим. Вероятно, Оперативный штаб обозначит свою позицию по этому поводу.

Хотя в данный момент носить медицинские маски на открытом воздухе только рекомендуется, это скоро может стать обязательным, в частности с первого месяца осени. В то же время людям для усиления своего иммунитета следует отдавать предпочтение вакцинации, чтобы предотвратить заражение или легко перенести болезнь. Необходимо вести постоянную работу по просвещению граждан в этой области. Меры вакцинации должны быть комплексными. Вакцинированным лицам могут быть предоставлены особые привилегии, чтобы стимулировать других пройти вакцинацию. В связи с этим можно воспользоваться опытом Европы.

Мы должны защитить экономику страны. Если мы возьмем на себя коллективную ответственность за это, наши потери существенно снизятся", - сказал Муса Гулиев.