В Азербайджане оглашены новые требования в связи с местами проведения свадеб и торжественных церемоний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Азербайджана утвердил "Методические указания по предотвращению распространения коронавируса во время торжественных церемоний".

Согласно новым требованиям, на свадебных приглашениях должно быть напоминание о необходимости вакцинации или гостям должны быть отправлены памятки о соответствующих правилах.