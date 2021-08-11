В Азербайджане число суточных заражений коронавирусом превысило 2 300

В Азербайджане выявлено еще 2396 случаев заражения коронавирусом, 674 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

11 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 357 058 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 336 445 человек вылечились, 5 095 скончались, число активных больных - 15 518.

За прошедшие сутки проведено 13 792 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 147 588 тестов.