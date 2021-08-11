https://news.day.az/society/1369105.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 65 269 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 43 380, вторую - 21 889.
Общее количество примененных доз вакцины по стране составляет 5 543 311.
При этом первую дозу вакцины получили 3 243 487, вторую - 2 299 824 человека.
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