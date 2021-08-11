В Огузе начался пожар в горной местности

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Хачмаз Огузского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства.

Принимаются меры по тушению огня.

Дополнительная информация будет предоставлена.