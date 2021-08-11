https://news.day.az/society/1369115.html В Огузе начался пожар в горной местности
В Огузе начался пожар в горной местности
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Хачмаз Огузского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства.
Принимаются меры по тушению огня.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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